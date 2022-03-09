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49 минут назад

В США заявили, что «Северный поток-2» мертв и не возродится. «Груда металла на дне моря»

Ura.RuUra.Ru

Российский газопровод «Северный поток — 2» закончил свое существование как проект и практически не имеет шансов на восстановление. Такое мнение высказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе.

« „Северный поток — 2“ мертв… Это груда металла на дне моря»
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, что „Северный поток — 2“ сейчас мертв… Это груда металла на дне моря. Я не думаю, что он когда-либо возродится», — передает слова Нуланд РИА «Новости».

Ранее в Швейцарии заявили, что компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG стала неплатежеспособной из-за санкций США и должна подать заявление о банкротстве. 106 сотрудников компании были уволены.

Американцев предупредили о последствиях санкций против России

Компании,Виктория Нуланд,
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