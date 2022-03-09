Cоздание импортозамещенного SSJ-100 ускорят

Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируется сертифицировать уже через 12-14 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как заявил глава ведомства Денис Мантуров, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена двигателя иностранного производства для SSJ-100 на российский ПД-8.