Точной информации о дате временного закрытия ресторанов McDonald's на территории РФ нет. Об этом сообщили в российском контактном центре McDonald's.

"Точной информации о том, когда закроются рестораны, у нас нет. Каких-то дополнительных сведений сообщить не могу. Сегодня рестораны McDonald's работают", - ответили в контактном центре.

При этом там также сообщили, что данных о том, будет ли работать сеть в четверг, пока тоже нет.

Как убедился корреспондент ТАСС, McDonald's на "Пушкинской" работает в привычном режиме.

Во вторник американская корпорация McDonald's сообщила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке РФ. Как говорится в письме главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински сотрудникам, размещенном во вторник на сайте компании, компания продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России, а благотворительный Фонд "Дом Роналда Макдоналда" продолжит свою деятельность как в России, так и на Украине.

По данным агентства Associated Press, речь идет о 850 ресторанах McDonald's в РФ.