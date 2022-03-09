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1 час назад

Два крупнейших сервиса по покупке авиабилетов перестали работать в России

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Два крупнейших сервиса для планирования путешествий Momondo и Skyscanner перестали работать в России. Об этом сообщают эксперты портала Tourdom.

Два сервиса по покупке авиабилетов перестали работать в России
Фото: ТАССТАСС

По словам специалистов, в онлайн-агрегаторе Momondo больше не отображаются предложения компании для отечественных пользователей. Так, при попытке найти авиабилеты по России или за границу на сайте появляется сообщение о том, что «из-за юридических ограничений» сервис не может показывать результаты поиска по указанному направлению.

Еще одна иностранная онлайн-площадка по покупке авиабилетов — Skyscanner — тоже перестала отображать результаты поиска авиабилетов по России. При этом возможность бронирования проездных документов за границу пока сохранена.

Отмечается, что предварительного оповещения клиентов об изменении в работе на территории России со стороны сервисов не было.

Ранее онлайн-агрегатор по бронированию жилья Booking.com также перестал работать в России. Сервис больше не позволяет искать и бронировать жилье внутри страны. Официального заявления компании об уходе с российского рынка на данный момент не было.

4 февраля стало известно, что работу в России прекратит один из крупнейших сервисов бронирования жилья Hotels.com. После 31 марта 2022 года бронирования от отечественных пользователей не принимаются.

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