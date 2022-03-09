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59 минут назад

КамАЗ перейдёт на российские комплектующие

Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Автомобильный завод КамАЗ в марте перейдёт на производство «классических грузовиков». Для сборки будут использовать только отечественные компоненты и узлы. Об этом, по данным «Известий», сообщил гендиректор торгово-финансовой компании «КамАЗ» Дмитрий Леонов в письме дилерам концерна. Производитель столкнулся с дефицитом импортных запчастей из-за санкций, которые против России ввёл Евросоюз.

КамАЗ перейдет на российские комплектующие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Концерн называет классической линейку грузовиков К3. В ней используют кабины, которые производятся с 1995 года.

В грузовиках будут устанавливать собственные двигатели КамАЗа, топливную аппаратуру Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ) и коробку передач модели КамАЗ 154, сообщил Леонов.

«В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет», — уточнил он.

По словам Леонова, из-за дефицита компонентов предприятие не сможет выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).

Запад ввёл санкции в отношении России после начала военной операции на Украине. Ряд крупных автомобильных компаний приостановили поставки своей продукции в страну. Например, такое решение приняли BMW и Ford. Сам КамАЗ также попал под ограничения.

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