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47 минут назад

В McDonald's ответили на вопрос о дате закрытия

Лера Букина

Точных сведений о дате временного закрытия ресторанов McDonald's на территории РФ нет. Об этом ТАСС сообщили в российском контактном центре McDonald's.

В McDonald's ответили на вопрос о дате закрытия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Точной информации о том, когда закроются рестораны, у нас нет. Каких-то дополнительных сведений сообщить не могу. Сегодня рестораны McDonald's работают», - уточнили в контактном центре, отметив отсутствие информации о работе в четверг.

Отмечается, что, сегодня, 9 марта, McDonald's на «Пушкинской» работает в обычном режиме.

Накануне американская корпорация McDonald's объявила о временном закрытии всех своих ресторанов в России и приостановке всех операций на рынке РФ. Как уточняется в письме главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински сотрудникам, компания намерена продолжить платить зарплату всем своим сотрудникам в России, а благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит свою деятельность как в России, так и на Украине.

24 февраля представительство компании заявило на своей странице в Instagram, что закрывает все рестораны сети на Украине.

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