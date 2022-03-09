В McDonald's ответили на вопрос о дате закрытия

Точных сведений о дате временного закрытия ресторанов McDonald's на территории РФ нет. Об этом ТАСС сообщили в российском контактном центре McDonald's.

«Точной информации о том, когда закроются рестораны, у нас нет. Каких-то дополнительных сведений сообщить не могу. Сегодня рестораны McDonald's работают», - уточнили в контактном центре, отметив отсутствие информации о работе в четверг.

Накануне американская корпорация McDonald's объявила о временном закрытии всех своих ресторанов в России и приостановке всех операций на рынке РФ. Как уточняется в письме главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински сотрудникам, компания намерена продолжить платить зарплату всем своим сотрудникам в России, а благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит свою деятельность как в России, так и на Украине.