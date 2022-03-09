Два сервиса по покупке авиабилетов перестали работать в России

Сервисы по поиску авиабилетов Skyscanner и Momondo перестали отображать результаты поиска предложений по России. Об этом сообщает Tourdom.
Сервисы предварительно не оповещали клиентов об изменениях в работе.
Tourdom отмечает, что Momondo при попытке найти билеты из России и обратно показывает сообщение «Из-за юридических ограничений мы не можем показывать результаты поиска по этому направлению».
Skyscanner перестал показывать результаты поиска авиабилетов по России, но возможность бронирования перелетов и гостиниц за границей сохранилась. При этом при бронировании через Skyscanner для оплаты принимаются карты российской платежной системы «Мир» и китайской UnionPay.
Skyscanner базируется в Эдинбурге, Momondo - в Копенгагене и входит в Booking Holdings (США).
На фоне украинского кризиса сервис бронирования Booking.com ранее приостановил работу в России и Белоруссии. Сайт больше не позволяет искать и бронировать российские и белорусские отели, но поиск зарубежных гостиниц остается доступным из этих стран.