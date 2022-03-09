Два сервиса по покупке авиабилетов перестали работать в России

Сервисы по поиску авиабилетов Skyscanner и Momondo перестали отображать результаты поиска предложений по России. Об этом сообщает Tourdom.

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Сервисы предварительно не оповещали клиентов об изменениях в работе.

Tourdom отмечает, что Momondo при попытке найти билеты из России и обратно показывает сообщение «Из-за юридических ограничений мы не можем показывать результаты поиска по этому направлению».

Skyscanner перестал показывать результаты поиска авиабилетов по России, но возможность бронирования перелетов и гостиниц за границей сохранилась. При этом при бронировании через Skyscanner для оплаты принимаются карты российской платежной системы «Мир» и китайской UnionPay.

Skyscanner базируется в Эдинбурге, Momondo - в Копенгагене и входит в Booking Holdings (США).