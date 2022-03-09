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1 час назад

Производитель детских товаров Mothercare приостановит продажи в России

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Британский производитель и ретейлер детских товаров Mothercare принял решение приостановить всю деятельность в России, включая отгрузку и продажи всех товаров. Об этом сообщает Reuters.

Производитель детских товаров Mothercare приостановит продажи в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Продажи во всех 120 розничных магазинах будут приостановлены на неопределенный срок. Кроме того, клиенты лишатся возможности купить продукцию онлайн. На российском сайте компании пока нет разъяснений по данному вопросу.

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В частности, о приостановке продаж для российских покупателей сообщили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Это сделали и и модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другие крупные компании.

Fast Retailing (владеет компанией Uniqlo) стал одним из ретейлеров, которые отказались покидать Россию. Президент Fast Retailing Тадаси Янай заявил, что военная операция РФ на Украине не «должна лишать людей в России одежды», которую он считает «жизненной необходимостью».

Компании,Louis Vuitton,
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