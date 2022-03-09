Производитель детских товаров Mothercare приостановит продажи в России

Британский производитель и ретейлер детских товаров Mothercare принял решение приостановить всю деятельность в России, включая отгрузку и продажи всех товаров. Об этом сообщает Reuters.

Продажи во всех 120 розничных магазинах будут приостановлены на неопределенный срок. Кроме того, клиенты лишатся возможности купить продукцию онлайн. На российском сайте компании пока нет разъяснений по данному вопросу.

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В частности, о приостановке продаж для российских покупателей сообщили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Это сделали и и модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другие крупные компании.