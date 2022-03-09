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1 час назад

Heineken остановит производство пива в России

Алиса Селезнёва

Компания Heineken приостанавливает в России производство и реализацию пива под брендом Heineken, при этом все российские заводы продолжают работать. Об этом со ссылкой на заявление концерна пишет ТАСС.

Heineken приостанавливает производство и продажи пива в РФ
Фото: ТАССТАСС

«Все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров», - пояснили в Heineken.

В компании также подчеркнули, что Heineken из-за ситуации на Украине отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения, и выразили надежду, что путь мирного урегулирования «будет найден в ближайшее время».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции.

На фоне украинского кризиса иностранные компании начали объявлять о приостановке своей деятельности в России. Так, ряд производителей пива из Чехии принял решение отказаться от пива в Россию. Об уходе с российского рынка объявили Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard, Kozel. Также об остановке экспортных отгрузок в Россию и от новых инвестиций на российском рынке заявил датский пивоваренный концерн Carlsberg Group.

Компании,Владимир Путин,ЕС,
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