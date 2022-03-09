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32 минуты назад

Visa продлила до 11 марта сроки приема клиринговых транзакций от участников системы в РФ

ТАССТАССиещё 2

Международная платежная система Visa продлила до 11 марта сроки приема клиринговых транзакций от российских участников платежной системы. Об этом сообщается на сайте платежной системы.

"Осуществление платежного клиринга по внутринациональным операциям в рамках платежной системы Visa будет прекращено 11 марта 2022 года для клиринговых операций участников, попадающих в клиринговый цикл CPD после 11 марта 2022 года (CPD 11 марта 2022 года - последний клиринговый период транзакций, представленных клиентами на клиринг)", - говорится в сообщении, опубликованном в дополнение к уведомлению от 6 марта 2022 года о приостановлении участия российских участников в платежной системе Visa.

При этом срок прекращения приема запросов авторизации российских участников в рамках этой платежной системы остался прежним - с 00:01 мск 10 марта 2022 года.

Платежная система уточнила, что оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков в соответствии с правилами платежной системы.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни.

Банк России сообщал, что все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны, санкции на них не влияют, а деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сохранены и доступны.

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