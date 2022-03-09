Международная платежная система Visa продлила до 11 марта сроки приема клиринговых транзакций от российских участников платежной системы. Об этом сообщается на сайте платежной системы.

"Осуществление платежного клиринга по внутринациональным операциям в рамках платежной системы Visa будет прекращено 11 марта 2022 года для клиринговых операций участников, попадающих в клиринговый цикл CPD после 11 марта 2022 года (CPD 11 марта 2022 года - последний клиринговый период транзакций, представленных клиентами на клиринг)", - говорится в сообщении, опубликованном в дополнение к уведомлению от 6 марта 2022 года о приостановлении участия российских участников в платежной системе Visa.

При этом срок прекращения приема запросов авторизации российских участников в рамках этой платежной системы остался прежним - с 00:01 мск 10 марта 2022 года.

Платежная система уточнила, что оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков в соответствии с правилами платежной системы.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни.