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25 минут назад

Vogue, GQ, Tatler и другие бренды Cond Nast приостанавливают работу в России

ТАССТАСС

Бренды Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD, CNX, которые принадлежат российской мультимедиа-компании АО Cond Nast, приостанавливают работу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Cond Nast в среду.

Vogue, GQ, Tatler приостанавливают работу в России
Фото: ТАССТАСС

"Cond Nast приостанавливает бизнес-деятельность с российской компанией АО Cond Nast в данный момент. Бренды Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD, CNX приостанавливают свою деятельность. Онлайн-магазин Cond Nast Store выполнит текущие заказы, но приостанавливает оформление новых", - сообщили в пресс-службе.

Когда деятельность брендов будет возобновлена, пока не известно, уточнили в Condé Nast.

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