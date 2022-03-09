Vogue, GQ, Tatler приостанавливают работу в России

Бренды Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD, CNX, которые принадлежат российской мультимедиа-компании АО Cond Nast, приостанавливают работу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Cond Nast в среду.
"Cond Nast приостанавливает бизнес-деятельность с российской компанией АО Cond Nast в данный момент. Бренды Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD, CNX приостанавливают свою деятельность. Онлайн-магазин Cond Nast Store выполнит текущие заказы, но приостанавливает оформление новых", - сообщили в пресс-службе.
Когда деятельность брендов будет возобновлена, пока не известно, уточнили в Condé Nast.