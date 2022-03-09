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1 час назад

"Алроса" попросила клиентов оказаться от покупки алмазов за доллары

Газета.RuГазета.Ru

Российская компания «Алроса» попросила своих клиентов покупать алмазы за любую валюту, кроме доллара. Об этом сообщает агентство Rapaport, ссылаясь на участников отрасли.

«Алроса» попросила клиентов не покупать алмазы за доллары
Фото: ТАССТАСС

«Клиенты «Алроса» продолжают покупать алмазы у горнодобывающей компании, отправляя ей платежи в иных валютах, кроме доллара», — отмечается в сообщении.

По сообщению одного из клиентов в Бельгии, компания попросила его организацию отправить денежный перевод в евро еще до введения последних антироссийских санкций и новых регулятивных решений ЦБ РФ.

Представитель компании «Алроса» поделился, что сейчас делается все возможное, чтобы смягчить последствия санкций для своих клиентов. При этом никаких жалоб от них до сих пор не поступало.

«Алроса» — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. В документе уточняется, что к ввозу в США запрещена сырая нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольная продукция.

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