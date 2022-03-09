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13 минут назад

Vogue, GQ, Tatler и другие бренды Cond Nast приостановили работу в России

Лера Букина

Бренды Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD, CNX, которые принадлежат российской мультимедиа-компании АО Cond Nast, приняли решение приостановить работу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Cond Nast.

Vogue, GQ, Tatler приостанавливают работу в России
Фото: ТАССТАСС

«Cond Nast приостанавливает бизнес-деятельность с российской компанией АО Cond Nast в данный момент. Бренды Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD, CNX приостанавливают свою деятельность. Онлайн-магазин Cond Nast Store выполнит текущие заказы, но приостанавливает оформление новых», - подчеркнули в компании.

В Cond Nast не предоставили информации по дате возобновления деятельности брендов.

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В частности, о приостановке продаж для российских покупателей сообщили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Это сделали и и модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другие крупные компании.

Компании,Louis Vuitton,
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