Vogue, GQ, Tatler приостанавливают работу в России

«Cond Nast приостанавливает бизнес-деятельность с российской компанией АО Cond Nast в данный момент. Бренды Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD, CNX приостанавливают свою деятельность. Онлайн-магазин Cond Nast Store выполнит текущие заказы, но приостанавливает оформление новых», - подчеркнули в компании.

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В частности, о приостановке продаж для российских покупателей сообщили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Это сделали и и модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другие крупные компании.