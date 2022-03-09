Какие крупнейшие компании уходят из России

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостанавливает деятельность в России. Все 850 точек, расположенных в разных городах, временно прекратят свою работу. Аналогичное решение приняла сеть кофеен Starbucks. Она также приостанавливает деловую активность, включая отгрузку продукции. Какие еще компании присоединились к санкциям против России, рассказывает Lenta.ru.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Михаил Джапаридзе/ТАСС

KFC и Pizza Hut

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Компания Yum! Brands, управляющая сетями KFC и Pizza Hut в России, объявила, что замораживает свои планы по открытию новых точек и другую инвестиционную деятельность. В компании не исключили, что будут приняты и другие меры.

Coca-Cola, PepsiCo и другие производители питания

Деловую активность поставила на паузу и The Coca-Cola Company, выпускающая в России товары под марками Coca-Cola, Fanta, Sprite, Bonaqua, "Моя семья", "Добрый" и др. Ее конкурент PepsiCo прекращает в России продажи напитков, инвестиционную и рекламную деятельность. При этом PepsiCo все же продолжит производство в РФ товаров первой необходимости, в том числе детского питания и молочных продуктов.

Valio, Paulig и Danone

Прекращают работу в РФ финские Valio (молочная продукция) и Paulig (кофе), имеющие здесь заводы. В компаниях объявили, что больше не имеют "этических предпосылок" для присутствия на российском рынке.

Французская Danone по-прежнему будет производить и продавать свою продукцию в России, но инвестиции останавливает.

Unilever и Procter & Gamble

Британский производитель косметики и бытовой химии Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Domestos, Cif, Черный жемчуг, Чистая Линия, Лесной бальзам) больше не будет экспортировать в Россию. Однако продажи продукции, произведенной внутри страны, продолжатся.

Procter & Gamble оставляет в РФ только "продукты базовой гигиены", прекращает инвестиции и рекламную деятельность. О дальнейшей судьбе двух своих заводов, находящихся в Санкт-Петербурге и Тульской области, компания пока не сообщила.

Adidas, Puma, Estee Lauder и OBI

Adidas собирается остановить продажи в России на неопределенный срок. Сотрудники фирмы в этот период будут получать зарплату.

Puma закрыла свои магазины в РФ и приостановила контракт в Российской федерацией баскетбола. Также остановила продажи испанская Inditex, владеющая бутиками Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear. Massimo Dutti и пр. Производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder закроет все магазины и прекратит розничные поставки.

Сеть строительных и хозяйственных товаров OBI тоже прекращает деятельность на территории РФ. Она владеет 27 торговыми точками, где трудятся 4,9 тысяч человек.

IBM

Производитель программного обеспечения IBM тоже присоединился к антироссийским санкциям. Компания больше не будет продавать в стране свои технологии.

Rolex, Ferrari и Lamborghini

Из России уходят и элитные автомобильные бренды. Ferrari приостанавливает производство для российского рынка. Lamborghini также временно замораживает здесь свою деятельность. Кроме того, швейцарский производитель часов Rolex останавливает экспорт в РФ.

Shell, Continental, BP и General Electric

Производитель шин Continental объявил о приостановке бизнеса в России. Решение немецкой компании касается и ее завода в Калуге, производящего запчасти для Contitech и шины.

Британско-нидерландская Shell закрывает все АЗС, расположенные в РФ, и прекращает спотовые закупки российского сырья. Компания сворачивает все совместные нефтегазовые проекты в России.

BP тем временем отказалась заключать новые контракты на закупку у России нефти и газа. Исключение будет сделано лишь в случае угрозы для безопасности поставок энергоносителей потребителям.