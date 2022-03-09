Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
45 минут назад

Reuters: временное закрытие McDonald's в России будет стоить компании $50 млн в месяц

ТАССТАСС

Временное прекращение работы сети ресторанов McDonald's в России будет обходиться компании в $50 млн ежемесячно. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Названа цена временного закрытия для McDonald's в России
Фото: ReutersReuters

Во вторник американская корпорация McDonald's сообщила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке РФ из-за событий вокруг Украины. Как говорится в письме главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински сотрудникам, размещенном во вторник на сайте компании, компания продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России, а благотворительный фонд "Дом Рональда Макдональда" продолжит свою деятельность как в России, так и на Украине.

McDonald's закрывает рестораны в России

После начала специальной военной операции РФ на Украине многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в России.

Компании,McDonald's,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители