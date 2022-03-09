Названа цена временного закрытия для McDonald's в России

Временное прекращение работы сети ресторанов McDonald's в России будет обходиться компании в $50 млн ежемесячно. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Во вторник американская корпорация McDonald's сообщила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке РФ из-за событий вокруг Украины. Как говорится в письме главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински сотрудникам, размещенном во вторник на сайте компании, компания продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России, а благотворительный фонд "Дом Рональда Макдональда" продолжит свою деятельность как в России, так и на Украине.