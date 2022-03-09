Nestle прекратила инвестиции в России

Напомним, что за последние сутки об уходе с российского рынка заявили компании PepsiCo, Coca-Cola , Adidas, Starbucks . Кроме того, компания Procter & Gamble остановила инвестиционную деятельность в России и прекратила рекламную активность. Позже к санкциям присоединилась Unilever.

Ранее в среду стало известно, что профильные комитеты Госдумы подготовили поправки в законодательство о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг. Как сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, в перечень товаров, на которые может распространяться госрегулирование, должны попасть продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, лекарства, медикаменты. При этом окончательный список будет формировать правительство.