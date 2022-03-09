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1 час назад

Nestle прекратила инвестиции в России

Вероника Полынина

Компания Nestle прекратила инвестиции в проекты на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Nestle прекратила инвестиции в России
Фото: ReutersReuters

При этом компания продолжит поставки продуктов питания в Россию.

Ранее Nestle отказалась от размещения рекламы в РФ.

Напомним, что за последние сутки об уходе с российского рынка заявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Adidas, Starbucks. Кроме того, компания Procter & Gamble остановила инвестиционную деятельность в России и прекратила рекламную активность. Позже к санкциям присоединилась Unilever.

Ранее в среду стало известно, что профильные комитеты Госдумы подготовили поправки в законодательство о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг. Как сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, в перечень товаров, на которые может распространяться госрегулирование, должны попасть продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, лекарства, медикаменты. При этом окончательный список будет формировать правительство.

Компании,Александр Хинштейн,Coca-Cola,Starbucks,Procter & Gamble,Госдума,
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