ЕС добавил в черный список десятки россиян

Директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, глава Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский, его сын и супруга, добавлены в черный список ЕС. Его новую редакцию, в которую включены 14 бизнесменов и членов их семей, а также 146 парламентариев опубликовал в среду Официальный журнал ЕС.
Под санкции также подпали член совета директоров Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко, глава "Сибура" Дмитрий Конов, гендиректор "Уралхима" Дмитрий Мазепин, президент "Марафон групп" Александр Винокуров.
Кроме того, в черный список включены сенаторы Совета Федерации, которые "проголосовали за ратификацию соглашения о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Донецкой и Луганской народными республиками".