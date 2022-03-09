ЕС добавил в черный список десятки россиян

Директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, глава Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский, его сын и супруга, добавлены в черный список ЕС. Его новую редакцию, в которую включены 14 бизнесменов и членов их семей, а также 146 парламентариев опубликовал в среду Официальный журнал ЕС.