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1 час назад

Директора "Аэрофлота" Полубояринова и главу ТМК Пумпянского включили в черный список ЕС

ТАССТАСС

Директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, глава Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский, его сын и супруга, добавлены в черный список ЕС. Его новую редакцию, в которую включены 14 бизнесменов и членов их семей, а также 146 парламентариев опубликовал в среду Официальный журнал ЕС.

ЕС добавил в черный список десятки россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под санкции также подпали член совета директоров Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко, глава "Сибура" Дмитрий Конов, гендиректор "Уралхима" Дмитрий Мазепин, президент "Марафон групп" Александр Винокуров.

Кроме того, в черный список включены сенаторы Совета Федерации, которые "проголосовали за ратификацию соглашения о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Донецкой и Луганской народными республиками".

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