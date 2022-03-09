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57 минут назад

Грузинская авиакомпания Georgian Airways изъяла карту "Мир" из системы оплаты билетов

ТАССТАСС

Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways изъял цифровую карту российской платежной системы "Мир" из списка способов оплаты за билет после протеста общественности. Соответствующие изменения уже внесены в работу официального сайта авиакомпании.

Georgian Airways передумала работать с картой "Мир"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При бронировании билета и после перехода в раздел "Способ оплаты" у пользователя появляется окно, где указаны карты платежных систем Visa и MasterCard, а "Мира" уже нет.

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"Мир" был включен в перечень способов оплаты билета во вторник, что вызвало протест в Грузии. Молодежное крыло оппозиционной партии "Единое национальное движение" провело акцию протеста у головного офиса авиакомпании в Тбилиси. Нацбанк Грузии распространил заявление, в котором указывается, что ни один из финансовых институтов республики не сотрудничает с российской платежной системой.

Россиянам дали пояснения по использованию банковских карт в новых условиях

Позже заявление распространила и сама авиакомпания, в котором говорилось, что Georgian Airways сотрудничает с международной испанской компанией по продаже билетов WebSky.tech, которая по своей инициативе наряду с Visa и MasterCard включила российскую платежную систему "Мир" в качестве способа оплаты.

Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом карты Visa и MasterCard всех российских банков продолжат работать внутри РФ, средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Но трансграничные операции по картам будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и MasterCard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП Банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года). Тогда в России заявили о необходимости создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты. В июле 2014 года была создана Национальная система платежных карт (НСПК), ставшая оператором платежной системы "Мир". 100% акций НСПК принадлежат Банку России.

Компании,Банк России,Visa,КБ "Северный морской путь",Акционерный банк "Россия",НСПК,
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