Georgian Airways передумала работать с картой "Мир"

Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways изъял цифровую карту российской платежной системы "Мир" из списка способов оплаты за билет после протеста общественности. Соответствующие изменения уже внесены в работу официального сайта авиакомпании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При бронировании билета и после перехода в раздел "Способ оплаты" у пользователя появляется окно, где указаны карты платежных систем Visa и MasterCard, а "Мира" уже нет.

Видео дня

"Мир" был включен в перечень способов оплаты билета во вторник, что вызвало протест в Грузии. Молодежное крыло оппозиционной партии "Единое национальное движение" провело акцию протеста у головного офиса авиакомпании в Тбилиси. Нацбанк Грузии распространил заявление, в котором указывается, что ни один из финансовых институтов республики не сотрудничает с российской платежной системой.

Позже заявление распространила и сама авиакомпания, в котором говорилось, что Georgian Airways сотрудничает с международной испанской компанией по продаже билетов WebSky.tech, которая по своей инициативе наряду с Visa и MasterCard включила российскую платежную систему "Мир" в качестве способа оплаты.

Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом карты Visa и MasterCard всех российских банков продолжат работать внутри РФ, средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Но трансграничные операции по картам будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.