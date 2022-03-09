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48 минут назад

Papa John’s прекращает операции в России

Вероника Полынина

Американская сеть пиццерий Papa John’s объявила о прекращении всех корпоративных операций в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Papa John’s прекращает операции в России
Фото: ReutersReuters

В сообщении компании говорится, что она завершает операционную, маркетинговую и деловую поддержку, а также взаимодействие с российским рынком. Papa John’s заканчивает сотрудничество с российским владельцем франшизы, который контролирует операции и отвечает за поставки ингредиентов в пиццерии, работающие под брендом Papa John’s.

В пресс-релизе отмечается, что компания не владеет и не управляет ресторанами в России и не получает роялти от российских франчайзи.

Ранее компания McDonald's объявила о решении временно закрыть все рестораны в России и приостановить операции на российском рынке. Такое же решение приняла американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен.

Компании,Starbucks,
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