Papa John’s прекращает операции в России

Американская сеть пиццерий Papa John’s объявила о прекращении всех корпоративных операций в России. Об этом сообщает «Интерфакс».
В сообщении компании говорится, что она завершает операционную, маркетинговую и деловую поддержку, а также взаимодействие с российским рынком. Papa John’s заканчивает сотрудничество с российским владельцем франшизы, который контролирует операции и отвечает за поставки ингредиентов в пиццерии, работающие под брендом Papa John’s.
В пресс-релизе отмечается, что компания не владеет и не управляет ресторанами в России и не получает роялти от российских франчайзи.
Ранее компания McDonald's объявила о решении временно закрыть все рестораны в России и приостановить операции на российском рынке. Такое же решение приняла американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен.