Papa John’s прекращает операции в России

Американская сеть пиццерий Papa John’s объявила о прекращении всех корпоративных операций в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В сообщении компании говорится, что она завершает операционную, маркетинговую и деловую поддержку, а также взаимодействие с российским рынком. Papa John’s заканчивает сотрудничество с российским владельцем франшизы, который контролирует операции и отвечает за поставки ингредиентов в пиццерии, работающие под брендом Papa John’s.

В пресс-релизе отмечается, что компания не владеет и не управляет ресторанами в России и не получает роялти от российских франчайзи.