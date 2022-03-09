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38 минут назад

Adidas остановил работу сайта и приложения в России

Елена Прошина

Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG приостановила работу сайта и приложения. Соответствующее заявление опубликовано на портале российской службы.

Adidas остановил работу сайта и приложения в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы временно приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18.00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно. Вы сможете просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна», — говорится в заявлении.

Ранее свою деятельность в России приостановили целый ряд магазинов, в том числе Nike, Puma, H&M и Mango.

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