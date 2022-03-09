Adidas остановил работу сайта и приложения в России

«Мы временно приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18.00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно. Вы сможете просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна», — говорится в заявлении.