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1 час назад

В "Аэрофлоте" рассказали о сроках возврата денег за билеты отмененных рейсов

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 5

Российская авиакомпания "Аэрофлот" после отмены всех международных рейсов с полуночи 8 марта подтвердила, что пассажиры этих маршрутов, которые являются клиентами компании, смогут вернуть все потраченные на билеты средства в любое время до конца текущего года.

В «Аэрофлоте» рассказали о возврате денег за билеты отмененных рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В то же время компания рекомендовала пассажирам использовать варианты самостоятельной перевозки по альтернативным маршрутам иностранных перевозчиков. Если пассажир не хочет сейчас никуда лететь, но у него на руках остались билеты "Аэрофлота", то он может перенести дату вылета на любое время в течение этого года бесплатно, но с сохранением прежнего маршрута.

Ранее западные страны в ответ на военную спецоперацию России на Украине решили закрыть свое воздушное пространство для самолетов из российской юрисдикции, а также ввели ограничения на использование самолетов российскими авиакомпаниями в случае, если их воздушные суда зарегистрированы за рубежом. Из-за этого повысилась вероятность ареста судов компаний РФ в других странах, в связи с чем Росавиация рекомендовала всем отечественным компаниям приостановить международные рейсы.

Компании,Аэрофлот,Росавиация,
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