В «Аэрофлоте» рассказали о возврате денег за билеты отмененных рейсов

Российская авиакомпания "Аэрофлот" после отмены всех международных рейсов с полуночи 8 марта подтвердила, что пассажиры этих маршрутов, которые являются клиентами компании, смогут вернуть все потраченные на билеты средства в любое время до конца текущего года.

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В то же время компания рекомендовала пассажирам использовать варианты самостоятельной перевозки по альтернативным маршрутам иностранных перевозчиков. Если пассажир не хочет сейчас никуда лететь, но у него на руках остались билеты "Аэрофлота", то он может перенести дату вылета на любое время в течение этого года бесплатно, но с сохранением прежнего маршрута.