В «Аэрофлоте» рассказали о возврате денег за билеты отмененных рейсов

Российская авиакомпания "Аэрофлот" после отмены всех международных рейсов с полуночи 8 марта подтвердила, что пассажиры этих маршрутов, которые являются клиентами компании, смогут вернуть все потраченные на билеты средства в любое время до конца текущего года.
В то же время компания рекомендовала пассажирам использовать варианты самостоятельной перевозки по альтернативным маршрутам иностранных перевозчиков. Если пассажир не хочет сейчас никуда лететь, но у него на руках остались билеты "Аэрофлота", то он может перенести дату вылета на любое время в течение этого года бесплатно, но с сохранением прежнего маршрута.
Ранее западные страны в ответ на военную спецоперацию России на Украине решили закрыть свое воздушное пространство для самолетов из российской юрисдикции, а также ввели ограничения на использование самолетов российскими авиакомпаниями в случае, если их воздушные суда зарегистрированы за рубежом. Из-за этого повысилась вероятность ареста судов компаний РФ в других странах, в связи с чем Росавиация рекомендовала всем отечественным компаниям приостановить международные рейсы.