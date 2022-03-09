LEGO приостанавливает поставки в Россию

Датская компания LEGO Group, производящая игрушки-конструкторы, приняла решение временно приостановить поставки в Россию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу организации.
«Компания LEGO Group временно приостанавливает поставки наборов в Россию. Данное решение было принято в связи с операционными сложностями при доставке продукции в российские магазины на фоне обострения мировой обстановки», — говорится в сообщении.
Ранее о приостановке работы сайта и приложения в РФ заявил производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG. Магазины компании прекратят свою работу в России с 14 марта.