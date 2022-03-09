«После вторжения России на Украину WarnerMedia приостанавливает весь новый бизнес в России. Это включает в себя прекращение вещания наших каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов», — приводятся в материале слова из попавшего в распоряжение Variety заявления генерального директора WarnerMedia Джейсона Килара.