Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros, приостанавливает «весь новый бизнес» в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Variety.
«После вторжения России на Украину WarnerMedia приостанавливает весь новый бизнес в России. Это включает в себя прекращение вещания наших каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов», — приводятся в материале слова из попавшего в распоряжение Variety заявления генерального директора WarnerMedia Джейсона Килара.
Также он отметил, что медиахолдинг внимательно следит за ситуацией на Украине и будет принимать все будущие бизнес-решения, учитывая этот фактор.
Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. приостановила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России на фоне событий на Украине.