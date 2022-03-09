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1 час назад

WarnerMedia приостанавливает «весь новый бизнес» в России

Елена Прошина

Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros, приостанавливает «весь новый бизнес» в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Variety.

WarnerMedia приостанавливает «весь новый бизнес» в России
Фото:  Warner Bros. Warner Bros.

«После вторжения России на Украину WarnerMedia приостанавливает весь новый бизнес в России. Это включает в себя прекращение вещания наших каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов», — приводятся в материале слова из попавшего в распоряжение Variety заявления генерального директора WarnerMedia Джейсона Килара.

Также он отметил, что медиахолдинг внимательно следит за ситуацией на Украине и будет принимать все будущие бизнес-решения, учитывая этот фактор.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. приостановила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России на фоне событий на Украине.

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