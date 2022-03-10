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1 час назад

Производитель копировальной техники Epson прекратит экспорт товаров в РФ

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Японский производитель копировальной техники Epson объявил о прекращении поставок в Россию и Белоруссию на фоне ситуации на Украине. Компания намерена направить пострадавшим в ходе кризиса $1 млн через ООН и Красный Крест, говорится в сообщении на сайте фирмы.

Epson прекратит экспорт товаров в РФ
Фото: Karl F. Schöfmann/http://imagebroker.com/#/search/Global Look PressKarl F. Schöfmann/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

В рамках политики управления на основе доверия, которая лежит в основе философии управления, Epson стремится уважать права человека. В связи с этим мы приняли решение приостановить экспорт нашей продукции в Россию и Белоруссию, — сказано в сообщении компании.

Руководство Epson также призвало к скорейшему урегулированию конфликта.

Японская компания Nintendo также заявила о приостановке поставок в Россию. Это касается как игровых консолей, таких как Nintendo Switch, так и программного обеспечения.

Накануне Токио заявил о вводе запрета на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. В японском МИД отметили, что ограничительная мера включена в новый пакет санкций на фоне ситуации на Украине.

Ране сообщалось, что власти Японии обратились в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с происходящими на территории Украины событиями. Об этом говорится в заявлении, распространённом японским МИД. Обращение должно продемонстрировать поддержку начатому ранее расследованию.

Компании,Международный комитет Красного Креста,ООН,
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