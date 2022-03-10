В РФ захотели национализировать ряд компаний

«Общественная потребительская инициатива» направила в Генеральную прокуратуру и правительство РФ список иностранных компаний, которые планируется национализировать. В документ попали 60 компаний, который объявили о прекращении работы на территории России без предоставления гарантий потребителям. Среди них Apple, Microsoft, Volkswagen, IBM, IKEA, McDonald's, Shell, Toyota, H&M, Porsche и другие, сообщает портал «Известия».

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Отмечается, что над списком также будут работать Минпромторг, Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Как отметил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, список открыт и оперативно пополняется.

«Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — рассказал он.