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38 минут назад

Carlsberg заявил об остановке производства пива и продаж в РФ

News.ruNews.ru

Производитель пива Carlsberg заявил, что останавливает производство в России.Также будет прекращена продажа продукции под флагманским брендом, сообщает РИА Новости.

Carlsberg заявил об остановке производства пива и продаж в РФ
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look PresMarcus Brandt/dpa/Global Look Pres

Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес, чтобы поддержать наших сотрудников и их семьи, — объяснили в компании.

Неделей ранее Carlsberg заявил об остановке новых инвестиций в Россию и прекращении экспорта заводам «Балтика». Тогда же было объявлено о прекращении рекламной деятельности в РФ.

Ранее стало известно, что до 2014 года Россия была крупнейшим рынком для Carlsberg. На неё приходилось более 40% операционной прибыли компании. Сейчас главным рынком является Китай.

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