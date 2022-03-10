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1 час назад

Чубайс попросил у правительства льгот для своего проекта

Ura.RuUra.Ruиещё 1

Спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс попросил у властей РФ на два года не вводить систему штрафов для проектов по зеленой энергетике. Причина — срыв запуска станций возобновляемой энергетики.

Чубайс попросил у правительства льгот для своего проекта
Фото: ТАССТАСС

«Ассоциация развития возобновляемой энергетики направила вице-премьеру Александру Новаку письмо с предложением минимум на два года освободить инвесторов от штрафов за срывы запуска новых станций. Из-за санкций у этих проектов появились риски — „невозможность обеспечения финансирования, поставок оборудования, сырья и расходных материалов“», — документ за подписью Чубайса есть в распоряжении издания «Коммерсант».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции эти объекты также не были построены. Теперь их созданию угрожают ограничения со стороны стран Запада и США из-за спецоперации России на Украине. Главная сложность — доставки иностранного сырья и оборудования, так что, по мнению Чубайса, возникает вопрос с корректировкой экспортных обязательств.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, несмотря на это, ряд стран не согласился с таким решением и ввел против России ограничения, в том числе в экономической сфере.

Компании,Анатолий Чубайс,Александр Новак,Коммерсант,
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