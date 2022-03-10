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1 час назад

Hitachi приостанавливает свою деятельность в России

ТАССТАССиещё 3

Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает свою деятельность в России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

Hitachi приостанавливает свою деятельность в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования. Помимо этого, компания производила и продавала строительную технику, однако продажи на российском рынке составляли около 0,5% от общей выручки корпорации, сообщается в пресс-релизе.

Дочерняя компания Hitachi Construction Machinery ранее уже объявила о приостановке экспорта тяжелой техники, такой как гидравлические экскаваторы, в Россию.

Агентство Kyodo отмечает, что украинские власти направили письмо в адрес руководства Hitachi с просьбой остановить деятельность в РФ из-за военной операции на Украине.

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