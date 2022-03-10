Hitachi приостанавливает свою деятельность в России

Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает свою деятельность в России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

Отмечается, что исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования. Помимо этого, компания производила и продавала строительную технику, однако продажи на российском рынке составляли около 0,5% от общей выручки корпорации, сообщается в пресс-релизе.

Дочерняя компания Hitachi Construction Machinery ранее уже объявила о приостановке экспорта тяжелой техники, такой как гидравлические экскаваторы, в Россию.