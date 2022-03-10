Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
1 час назад

РБК: авиакомпания "Атран" приостановила полеты из-за отсутствия доступа к запчастям

ТАССТАСС

Грузовая авиакомпания "Атран" приостановила полеты из-за санкций и отсутствия запчастей. Об этом в четверг сообщает газета РБК со ссылкой на письмо, отправленное компанией пилотам.

Грузовая авиакомпания "Атран" приостановила полеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Учитывая все наложенные на Россию санкции, нам перекрыли доступ ко всем ресурсам нормального и безопасного существования как эксплуатанта B737 (Boeing 737). Переговоры с лизингодателем ни к чему не привели. Перевод ВС (воздушного судна) по РА (перерегистрация в России) также оценен как небезопасная эксплуатация ВС с большими рисками по обеспечению безопасности. Вследствие вышеизложенного ООО "Атран" вынужден приостановить все полеты, как и эксплуатацию ВС в целом", - цитирует газета текст письма.

По данным РБК, компания также сообщила о первоначальном сокращении 10% персонала, остальные 90% сотрудников будут отправлены в отпуск. "По окончании задолженности по отпускам сотрудник вынужден будет уйти не в простой, а в административный отпуск, то есть без содержания", - сообщили в "Атране".

В связи с ситуацией на Украине совет ЕС 26 февраля в качестве санкционных мер запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт. После этого российские авиакомпании зачастую сталкиваются с попытками арестов самолетов при международных полетах, даже при вывозных рейсах.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители