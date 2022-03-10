Грузовая авиакомпания "Атран" приостановила полеты

"Учитывая все наложенные на Россию санкции, нам перекрыли доступ ко всем ресурсам нормального и безопасного существования как эксплуатанта B737 (Boeing 737). Переговоры с лизингодателем ни к чему не привели. Перевод ВС (воздушного судна) по РА (перерегистрация в России) также оценен как небезопасная эксплуатация ВС с большими рисками по обеспечению безопасности. Вследствие вышеизложенного ООО "Атран" вынужден приостановить все полеты, как и эксплуатацию ВС в целом", - цитирует газета текст письма.

По данным РБК, компания также сообщила о первоначальном сокращении 10% персонала, остальные 90% сотрудников будут отправлены в отпуск. "По окончании задолженности по отпускам сотрудник вынужден будет уйти не в простой, а в административный отпуск, то есть без содержания", - сообщили в "Атране".

В связи с ситуацией на Украине совет ЕС 26 февраля в качестве санкционных мер запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт. После этого российские авиакомпании зачастую сталкиваются с попытками арестов самолетов при международных полетах, даже при вывозных рейсах.