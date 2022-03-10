Toyota остановила производство на территории РФ

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приняла решение приостановить выпуск своих машин в России, а также экспорт готовых автомобилей в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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«Производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге полностью прекращено из-за проблем со снабжением комплектующими», — подчеркнули в компании.

Как заявили в пресс-службе корпорации, поставку машин в Россию прервали из-за «проблем с производственными цепочками и экспортными каналами».

Японская компания открыла московское представительство в 1998 году. С 1 апреля 2002 года «Тойота Мотор» официально начало свое функционирование на территории России. В 2005 году Toyota подписала соглашение с Минэкономразвития России и администрацией Петербурга о строительстве в поселке Шушары автосборочного завода. Производство открыли в конце 2007 года.