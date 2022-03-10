Компания Carlsberg остановит производство пива в РФ

«Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес, чтобы поддержать наших сотрудников и их семьи», — указано в сообщении компании.

Напомним, что на прошлой неделе Carlsberg сообщила об остановке новых инвестиции в России и прекращении экспорта российским пивоваренным заводам «Балтика». Компания также прекратила рекламную деятельность.

Западные страны начали вводить санкции в отношении российской стороны после того, как она начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Многие иностранные компании объявили о приостановке производства своей продукции на территории РФ, закрытии магазинов в России, прекращении инвестиционных проектов. В частности, об остановке своего производства сообщил финский Fazer, экспорт пива в Россию прекратили чешские производители Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard и другие.