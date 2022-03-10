Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
35 минут назад

Компания Carlsberg остановит производство пива в РФ

Лера Букина

Производитель пива Carlsberg объявил, что приостанавливает производство в России и прекращает продажи продукции под своим флагманским брендом.

Компания Carlsberg остановит производство пива в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес, чтобы поддержать наших сотрудников и их семьи», — указано в сообщении компании.

Напомним, что на прошлой неделе Carlsberg сообщила об остановке новых инвестиции в России и прекращении экспорта российским пивоваренным заводам «Балтика». Компания также прекратила рекламную деятельность.

Западные страны начали вводить санкции в отношении российской стороны после того, как она начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Многие иностранные компании объявили о приостановке производства своей продукции на территории РФ, закрытии магазинов в России, прекращении инвестиционных проектов. В частности, об остановке своего производства сообщил финский Fazer, экспорт пива в Россию прекратили чешские производители Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard и другие.

Компании,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители