На 30 процентов: цены на продукцию Coca-Cola взлетят

Компания «Coca-Cola HBC Россия» сообщила клиентам из сферы общепита о росте цен на свою продукцию на 15-30 процентов с 14 марта. Об этом пишет «Коммерсант».

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Газета отмечает, что на решение повлиял рост цен на сырье, материалы и логистику из-за обвала рубля, а также отказ Coca-Cola от инвестиций в скидки.

По словам собеседника «Коммерсанта» из другой компании-производителя напитков, цены вырастут на продукцию всех брендов. По его словам, ингредиенты за последнее время подорожали на 50 - 100 процентов.

«Coca-Cola HBC Россия» производит в стране напитки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Powerade, Schweppes, Burn, Black Monster, соки «Добрый», Rich, «Моя семья», Pulpy, Innocent, кофе Costa и другие напитки. У компании десять российских заводов.

Представители гостинично-ресторанного бизнеса рассказали «Коммерсанту», что газированные напитки от Coca-Cola подорожают на 15 процентов, соки - на 19 процентов, кофе - на 30 процентов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Многие иностранные компании начали приостанавливать свой бизнес или инвестиции в России. В их числе оказалась и Coca-Cola. Компания не раскрыла деталей, но речь, скорее всего, идет о заморозке инвестиций в маркетинг и новые проекты, отмечает «Коммерсант».