Mars приостановил рекламу и инвестиции в России

Американская компания Mars, которая специализируется на продуктах питания, решила приостановить всю свою рекламу и инвестиции в России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

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«Мы приняли решение приостановить все рекламные кампании в России и Белоруссии. Помимо этого мы приостановили новые инвестиции в Россию», — подчеркнули в пресс-службе.

Компания Mars известна батончиками Bounty, Milky Way, Twix, шоколадными конфетами M&M's, драже Skittles). Кроме того, она владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.