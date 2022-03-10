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1 час назад

Mars приостановил рекламу и инвестиции в России

Лера Букина

Американская компания Mars, которая специализируется на продуктах питания, решила приостановить всю свою рекламу и инвестиции в России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Mars приостановил рекламу и инвестиции в России
Фото: ReutersReuters

«Мы приняли решение приостановить все рекламные кампании в России и Белоруссии. Помимо этого мы приостановили новые инвестиции в Россию», — подчеркнули в пресс-службе.

Компания Mars известна батончиками Bounty, Milky Way, Twix, шоколадными конфетами M&M's, драже Skittles). Кроме того, она владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.

В связи с событиями на Украине многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в стране. Среди таких организаций - немецкие автоконцерны Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, крупнейшая мировая сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz, германский производитель программного обеспечения для организаций SAP и другие.

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