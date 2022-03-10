В России обнулят НДС для отелей

Правительство России поддержало обнуление ставки НДС для организаций, занятых в гостинично-туристической сфере. Об этом сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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«Правительство поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Она (ставка — прим. «Лента.ру») будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции», — пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Льготный НДС смогут получить компании, которые предоставляют в аренду или управляют объектами туротрасли, в том числе отелями и кемпингами, или оказывают при них туристические и экскурсионные услуги, в частности, с использованием инфраструктуры объектов, например, обеспечивают работу горнолыжных подъемников.

Уточняется, что проект федерального закона об обнулении НДС разработают совместно Ростуризм, Минфин и Минстрой, а реализовываться он будет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Принятое правительством решение об обнулении НДС для субъектов гостиничной отрасли — это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия, которое мы все очень ждали», — прокомментировала новость руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, данная льгота позволит сделать отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов, а также решить одну из ключевых проблем отечественного туризма — острый дефицит современных качественных отелей.