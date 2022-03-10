Министерство транспорта предложило удерживать в России лизинговые иностранные самолеты и платить за них в рублях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект Минтранса.

В документе идет речь о «порядке исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов… авиационных двигателей… в том числе порядке расчетов по обязательствам, предусмотренным договором».

По задумке авторов, если договор досрочно расторгается по требованию лизингодателя, авиакомпания сможет вернуть самолет только на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению. Если такое решение не принято, авиакомпания может продолжать использовать технику до конца срока действия договора.

Кроме того, законопроект разрешает проводить расчеты между зарубежными лизингодателями и российскими авиакомпаниями в рублях.

Законопроект был разработан «в ситуации применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций». Применять его планируют к договорам, заключенным до 24 февраля 2022 года.

Документ уже согласовали Минфин и Минэкономразвития.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты назвали это решение способом сохранить флот, избавив авиакомпании от ответственности и переложив ее на государство. Источник газеты в Минтрансе заявил, что благодаря этому перевозчики «сохранят лицо» перед лизингодателями.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

25 февраля Евросоюз объявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию. Санкции включают запрет на новые контракты, а также требуют расторгнуть всех существующие договоренности в течение 30 дней, до 28 марта.