ИКЕА уточнила порядок работы с оформленными заказами

"ИКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях ИКЕА в России с 4 марта 2022 года. Временная приостановка продаж означает, что покупка товаров даже при условии их наличия невозможна с технической точки зрения. Все обязательства перед покупателями по заказам, оформленным и оплаченным до 3 марта включительно, будут выполнены", - сообщается на сайте компании.