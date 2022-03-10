ИКЕА уточнила порядок работы с оформленными заказами

Шведская торговая сеть ИКЕА, приостановившая продажу товаров в России, выполнит все заказы, оформленные и оплаченные российскими покупателями по 3 марта включительно.
"ИКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях ИКЕА в России с 4 марта 2022 года. Временная приостановка продаж означает, что покупка товаров даже при условии их наличия невозможна с технической точки зрения. Все обязательства перед покупателями по заказам, оформленным и оплаченным до 3 марта включительно, будут выполнены", - сообщается на сайте компании.
При этом срок действия подарочных карт продлен на шесть месяцев, добавляется в нем.
ИКЕА 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца - до конца мая.
ИКЕА - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве.