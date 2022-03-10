Производитель Alpen Gold и Oreo приостановил капиталовложения в России

Американская компания - производитель кондитерских изделий и снеков Mondelez International, производящая бренды Alpen Gold и Oreo, решила прекратить капиталовложения и приостановить расходы на рекламу в России. Это следует из письма генерального директора Mondelez Дирка ван де Пута, опубликованного на сайте компании.

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«Как продовольственная компания мы сворачиваем все неосновные виды деятельности в России, в то же время мы поможем сохранить непрерывность поставок продуктов. <...> Мы сосредоточим свою работу на основных предложениях, прекратим все новые капиталовложения и приостановим расходы на рекламу СМИ», - указано в заявлении.

Компания продолжит оценивать ситуацию и вносить корректировки в те или иные меры, если это будет необходимо.

Компания ООО «Мондэлис Русь» входит в России в группу компаний Mondelеz International. Она действует на рынке России более 20 лет. Данная компания - крупнейший отечественный производитель шоколадных плиток и печенья. «Мондэлис Русь» выпускает продукцию под брендами Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», Oreo, бисквит «Медвежонок Барни», соленые снеки TUC, жевательную резинку Dirol и леденцы Halls.

Ранее сообщалось, что американская компания Mars, которая специализируется на продуктах питания, решила приостановить всю свою рекламу и инвестиции в России и Белоруссии. Компания Mars известна батончиками Bounty, Milky Way, Twix, шоколадными конфетами M&M's, драже Skittles). Кроме того, она владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.