Hugo Boss закрывает магазины в России

Германская компания-производитель модной одежды Hugo Boss AG закрывает свои магазины, а также приостанавливает онлайн-торговлю на территории России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.
Отмечается, что данное решение было принято на фоне событий вокруг Украины.
"Трудно оценить последствия потенциальной дальнейшей эскалации войны на Украине для общего экономического и секторального роста", - подчеркивается в сообщении. "По состоянию на 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю розничную и онлайн-торговлю в России", - указывается в тексте.
При этом уточняется, что на Россию и Украину пришлось около 3% продаж компании в 2021 году. Вместе с тем в Hugo Boss заверили, что "будут оказывать всем пострадавшим сотрудникам финансовую и операционную поддержку, а также поддерживать тесные контакты со своими деловыми партнерами".
Ряд крупных иностранных компаний уже приостановил свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. В частности, германская компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, также объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ в связи с событиями на Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.