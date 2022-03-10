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35 минут назад

Hugo Boss закрывает магазины и приостанавливает онлайн-торговлю в России

ТАССТАССиещё 1

Германская компания-производитель модной одежды Hugo Boss AG закрывает свои магазины, а также приостанавливает онлайн-торговлю на территории России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

Hugo Boss закрывает магазины в России
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что данное решение было принято на фоне событий вокруг Украины.

"Трудно оценить последствия потенциальной дальнейшей эскалации войны на Украине для общего экономического и секторального роста", - подчеркивается в сообщении. "По состоянию на 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю розничную и онлайн-торговлю в России", - указывается в тексте.

При этом уточняется, что на Россию и Украину пришлось около 3% продаж компании в 2021 году. Вместе с тем в Hugo Boss заверили, что "будут оказывать всем пострадавшим сотрудникам финансовую и операционную поддержку, а также поддерживать тесные контакты со своими деловыми партнерами".

Ряд крупных иностранных компаний уже приостановил свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. В частности, германская компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, также объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ в связи с событиями на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Компании,Владимир Путин,ЕС,
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