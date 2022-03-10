Hugo Boss закрывает магазины в России

Германская компания-производитель модной одежды Hugo Boss AG закрывает свои магазины, а также приостанавливает онлайн-торговлю на территории России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что данное решение было принято на фоне событий вокруг Украины.

"Трудно оценить последствия потенциальной дальнейшей эскалации войны на Украине для общего экономического и секторального роста", - подчеркивается в сообщении. "По состоянию на 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю розничную и онлайн-торговлю в России", - указывается в тексте.

При этом уточняется, что на Россию и Украину пришлось около 3% продаж компании в 2021 году. Вместе с тем в Hugo Boss заверили, что "будут оказывать всем пострадавшим сотрудникам финансовую и операционную поддержку, а также поддерживать тесные контакты со своими деловыми партнерами".

Ряд крупных иностранных компаний уже приостановил свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. В частности, германская компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, также объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ в связи с событиями на Украине.