Mitsubishi Electric сообщила о прекращении поставок электроники в Россию

Японская компания Mitsubishi Electric объявила о прекращении поставок своей продукции на российский рынок из-за ситуации вокруг Украины и военной операции РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщении компании.

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«В связи со сложившейся логистической и финансовой ситуацией мы вынуждены прекратить поставки в Россию, продолжение ведения бизнеса представляется сложным», - уточняется в заявлении.

Также отмечается, что Mitsubishi Electric планирует направить через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев €1 млн помощи украинской стороне.

Среди продукции, которая предлагалась компанией на российском рынке, - кондиционеры, бытовая техника, оборудование для промышленной автоматизации.