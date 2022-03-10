Mitsubishi Electric сообщила о прекращении поставок электроники в Россию

Японская компания Mitsubishi Electric объявила о прекращении поставок своей продукции на российский рынок из-за ситуации вокруг Украины и военной операции РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщении компании.
«В связи со сложившейся логистической и финансовой ситуацией мы вынуждены прекратить поставки в Россию, продолжение ведения бизнеса представляется сложным», - уточняется в заявлении.
Также отмечается, что Mitsubishi Electric планирует направить через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев €1 млн помощи украинской стороне.
Среди продукции, которая предлагалась компанией на российском рынке, - кондиционеры, бытовая техника, оборудование для промышленной автоматизации.
Ранее Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала предложение о национализации собственности иностранных компаний, покидающих российский рынок. Одобренный второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций предполагает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок. Также законопроектом предусматривается возможность введения в судебном порядке внешнего управления в компаниях, 25% которых принадлежат гражданам или юридическим лицам недружественных государств.