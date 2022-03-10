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1 час назад

Google ограничил покупку приложений в Play Market для россиян

Лера Букина

Google решил ограничить покупку приложений в своем магазине Play Market для пользователей из России, теперь им доступен только бесплатный контент. Об этом сообщается на сайте компании.

Google ограничил покупку приложений в Play Market для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни. Это означает, что во время приостановки вы не сможете покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России», - говорится в заявлении компании.

Там также уточнили, что для существующих платных подписок следующий платеж не будет обработан. После истечения периода подписки пользователи лишатся доступа к ней. Если подписка предлагает льготный период, то доступ будет сохранен до его окончания.

Компания отмечает, что к ранее приобретенным приложениям доступ останется, однако из-за перебоев со стороны поставщиков услуг не исключены ограничения доступа к ранее приобретенным приложениям и контенту.

Предзаказы со сроком доставки после приостановки работы платежной системы Play не будут выполнены. Пользователям вернутся все средства по ним.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard 10 марта приостановили свою работу в России. Все карты этих систем, уже выпущенные российскими банками, будут продолжать работать на территории РФ в прежнем режиме. Операции по ним обрабатываются внутри страны.

Компании,Visa,
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