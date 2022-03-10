Hugo Boss заявил о закрытии магазинов в России

Германская компания-производитель модной одежды Hugo Boss AG приняла решение закрыть свои магазины, а также приостановить онлайн-торговлю на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Такой шаг связан с событиями вокруг Украины, указали в компании.
«По состоянию на 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю розничную и онлайн-торговлю в России», - сказано в сообщении.
Отмечается, что на Россию и Украину пришлось около 3% продаж компании в 2021 году. В Hugo Boss пообещали, что «будут оказывать всем пострадавшим сотрудникам финансовую и операционную поддержку, а также поддерживать тесные контакты со своими деловыми партнерами».
В связи с событиями на Украине многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в стране. Среди таких организаций - испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, крупнейшая мировая сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz, германский производитель программного обеспечения для организаций SAP и другие.