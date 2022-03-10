В российский реестр перевели около 180 самолетов

Около 180 самолетов зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов с конце февраля. Это, в том числе, самолеты авиакомпаний "Аэрофлот", "Победы", Utair, "Россия" и "Ижавиа". Об этом сообщил в ходе конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia&CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.