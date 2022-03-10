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41 минуту назад

В российский реестр перевели около 180 самолетов

ТАССТАСС

Около 180 самолетов зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов с конце февраля. Это, в том числе, самолеты авиакомпаний "Аэрофлот", "Победы", Utair, "Россия" и "Ижавиа". Об этом сообщил в ходе конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia&CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

В российский реестр перевели около 180 самолетов
Фото: ТАССТАСС

"На сегодняшний день (в российском реестре - прим. ТАСС) зарегистрировано 176 воздушных судов, в том числе 21 самолет Utair уже получил сертификат летной годности, 38 самолетов "России", два самолета "Ижавиа", 27 самолетов "Победы" и 80 "Аэрофлота", - сказал Кудинов.

В российский реестр также переведены новейшие самолеты "Аэрофлота" Airbus A350, добавил Кудинов.

Компании,Ютэйр,Аэрофлот,Росавиация,
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