Fix Price сформировал запасы товаров на несколько месяцев

"В частности, при текущем уровне спроса уже существующих запасов продуктов питания и бытовой химии хватит на один месяц, товаров для дома - на более чем три месяца, канцтоваров и книг - на почти четыре месяца, детских игрушек - на более чем полгода", - говорится в сообщении.