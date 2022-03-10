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1 час назад

Fix Price сформировал запасы товаров на несколько месяцев

ТАССТАССиещё 1

Ретейлер Fix Price сформировал в РФ и странах ближнего зарубежья запасы товаров в различных категориях от месяца до полугода. Об этом говорится в сообщении компании.

Fix Price сформировал запасы товаров на несколько месяцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на наблюдающиеся перебои в цепочках поставок, Fix Price укомплектовал свои распределительные центры и магазины достаточными запасами продуктов питания, бытовой химии, средств личной гигиены и других товаров ассортимента сети.

"В частности, при текущем уровне спроса уже существующих запасов продуктов питания и бытовой химии хватит на один месяц, товаров для дома - на более чем три месяца, канцтоваров и книг - на почти четыре месяца, детских игрушек - на более чем полгода", - говорится в сообщении.

Параллельно ретейлер ищет новых поставщиков в тех категориях товаров, где существующие партнеры испытывают сложности в обеспечении будущих объемов поставок. Fix Price активно поддерживает отечественных производителей и регулярно увеличивает долю товаров российского происхождения в своем ассортименте. На сегодняшний день более 70% закупок Fix Price - это продукция отечественных товаропроизводителей, что помогает сети сохранять достаточную степень устойчивости, отметили в компании.

О компании

Fix Price - одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По данным на 31 декабря 2021 г., сеть магазинов Fix Price насчитывает 4 тыс. 904 магазина в России и странах ближнего зарубежья.

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