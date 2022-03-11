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1 час назад

"Почта банк" начал прием заявок на кредитные каникулы

ТАССТАССиещё 9

"Почта банк" начал прием заявок от клиентов на предоставление кредитных каникул. Обратиться за кредитными каникулами могут заемщики, чей доход снизился более чем на 30%, говорится в сообщении банка.

"Почта банк" начал прием заявок на кредитные каникулы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Почта банк" начинает прием заявлений клиентов для подключения кредитных каникул в соответствии с действующим законодательством. Воспользоваться программой могут заемщики, которые потеряли источник дохода или он снизился более чем на 30%. Кредитные каникулы будут предоставляться на срок до шести месяцев", - отмечается в сообщении.

Обратиться за каникулами можно по займам, оформленным до 1 марта 2022 года и сумма которых не превышает 250 тыс. рублей для потребительских кредитов и 100 тыс. рублей для кредитных карт.

О кредитных каникулах

8 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане России, а также субъекты малого и среднего предпринимательства в 2022 году могут получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они использовали такую возможность во время пандемии.

Компании,Владимир Путин,Почта Банк,
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