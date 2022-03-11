"Почта банк" начал прием заявок на кредитные каникулы

"Почта банк" начал прием заявок от клиентов на предоставление кредитных каникул. Обратиться за кредитными каникулами могут заемщики, чей доход снизился более чем на 30%, говорится в сообщении банка.

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"Почта банк" начинает прием заявлений клиентов для подключения кредитных каникул в соответствии с действующим законодательством. Воспользоваться программой могут заемщики, которые потеряли источник дохода или он снизился более чем на 30%. Кредитные каникулы будут предоставляться на срок до шести месяцев", - отмечается в сообщении.

Обратиться за каникулами можно по займам, оформленным до 1 марта 2022 года и сумма которых не превышает 250 тыс. рублей для потребительских кредитов и 100 тыс. рублей для кредитных карт.

О кредитных каникулах