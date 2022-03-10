Власти Москвы выделят 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование для создания аналога «Макдоналдс», пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина. По его мнению, российские сети общественного питания могут заместить 250 ресторанов «Макдоналдс» за год.
«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум, года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более, что сами продукты питания поставляются на 99 процентов российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же "Макдоналдс"», — заявил мэр Москвы в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг.
Собянин напомнил, что столице сейчас работают 12 тысяч предприятий общественного питания, и эта обширная сеть была создана за последние 5-8 лет. В связи с этим, заявил мэр, российские компании смогут «спокойно заместить» зарубежные сетевые рестораны, которые решили приостановить свою работу, «в течение полугода, максимум, года».