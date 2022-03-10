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1 час назад

Pandora решила приостановить работу в России

Лера Букина

Датская ювелирная компания Pandora приняла решение приостановить все деловые отношения с Россией и Белоруссией в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Решение приняли еще 24 февраля.

Pandora решила приостановить работу в России
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя компании, у Pandora отсутствуют сотрудники в России и Белоруссии, так как ее продукция реализуется через официальных дистрибьюторов. Он подчеркнул, что продажи в этих странах составляли менее 1% от суммарного объема реализуемого в мире товара компании.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. На этом фоне многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в стране. Среди таких организаций - испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, крупнейшая мировая сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz, германский производитель программного обеспечения для организаций SAP и другие. Также об уходе из России объявили компании спортивной одежды и обуви Adidas, Nike и Puma. Сегодня, 10 марта, о временной приостановке своей деятельности в России объявила японская компания Uniqlo. Как отмечается, у нее возникли трудности, хотя ранее она заявила о намерении продолжить работу в стране.

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