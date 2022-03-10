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1 час назад

Metro отказалась уходить из России

Елена Прошина

Сеть магазинов Metro не планирует прекращать работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Metro отказалась уходить из России
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседника агентства, все магазины Metro продолжат работать в обычном режиме. Он отметил, что компания предусмотрела необходимый запас товаров и отлаживает цепочки поставок. Отгрузки компаниям ресторанного и гостиничного бизнеса продолжаются в прежнем режиме согласно существующим договоренностям, добавил собеседник ТАСС.

«Сейчас наша основная работа и ответственность — следить за тем, чтобы на полках было достаточно товаров, поставки были стабильными, а цены — разумными», — подчеркнул он.

Ранее на фоне событий на Украине целый ряд магазинов приостановил свою деятельность в России. В частности, в РФ закрылись IKEA, Nike, Puma, H&M, Mango, Asos и Zara.

Компании,Ikea,
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