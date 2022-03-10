Власти Москвы выделили 500 млн рублей на замену McDonald's и KFC

В условиях санкций экономика российской столицы и страны в целом будет направлена на импортозамещение и сохранение рабочих мест. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. По его словам, город выделит 7,5 млрд рублей на льготное кредитование бизнеса, в том числе 500 млн пойдут на проекты по созданию сетей быстрого питания, чтобы «заполнить нишу, которую освобождают зарубежные игроки.

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По словам градоначальника, главная цель — обеспечить слаженную работу всех предприятий, заменить импортные товары российскими и сохранить рабочие места для сотрудников компаний, которые решили уйти из России из-за санкций.

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Городская комиссия по повышению устойчивости развития экономики займётся кредитованием бизнеса. Предприятиям помогут рефинансировать прошлые обязательства, выплатить зарплату и продлить аренду помещений. Взамен организации должны будут сохранить рабочие места. На эту инициативу потратят 7 млрд рублей.

Из-за санкций из России ушли несколько зарубежных сетей фастфуда, включая McDonald's и частично KFC. Для сохранения рабочих мест в этой отрасли город потратит 500 млн рублей. Деньги пустят на льготное кредитование проектов по созданию отечественных сетей быстрого питания — чтобы заполнить нишу, которую освобождают зарубежные сети.

Импортозамещение коснётся не только общепита. Собянин поручил комплексам горхозяйства заключить «долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд».

Для поддержки москвичей создадут кадровый центр, который будет работать с крупными предприятиями. Он будет стараться сохранить коллектив, а если это будет невозможно — сотрудников будут обучать новым специальностям.