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1 час назад

Компания Lush приостановила поставки в Россию

Вероника Полынина

Британская косметическая компания Lush объявила о приостановке поставок продукции в российские магазины и приема интернет-заказов из РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Компания Lush приостановила поставки в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня мы приостановили поставки нашему российскому лицензиату и остановили онлайн-продажи в России», - заявили в Lush.

В компании также заявили, что находятся в процессе приобретения акций Lush Ukraine, которые в настоящее время не принадлежат группе. Это делается, «чтобы обезопасить бизнес».

Отмечается, что российские и украинские предприятия Lush являются ассоциированными компаниями, обе на 65% принадлежат гражданину России, который за 20 лет открыл 48 магазинов в России и 15 на Украине с общей численностью сотрудников более 600 человек.

«С учетом того, что украинские магазины явно закрыты, а в России действуют всемирные санкции, перспективы бизнеса неутешительны, но не представляют существенного риска для группы», - говорится в сообщении.

Компании,
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