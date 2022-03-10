Компания Lush приостановила поставки в Россию

Британская косметическая компания Lush объявила о приостановке поставок продукции в российские магазины и приема интернет-заказов из РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Сегодня мы приостановили поставки нашему российскому лицензиату и остановили онлайн-продажи в России», - заявили в Lush.

В компании также заявили, что находятся в процессе приобретения акций Lush Ukraine, которые в настоящее время не принадлежат группе. Это делается, «чтобы обезопасить бизнес».

Отмечается, что российские и украинские предприятия Lush являются ассоциированными компаниями, обе на 65% принадлежат гражданину России, который за 20 лет открыл 48 магазинов в России и 15 на Украине с общей численностью сотрудников более 600 человек.