Система денежных переводов Western Union приостанавливает работу в России и Белоруссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

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«В свете продолжающихся трагических событий вокруг ситуации России и Украины мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России и Белоруссии», - говорится в сообщении.

Western Union — американская компания, один из крупнейших игроков на рынке трансграничных денежных переводов. Компания имеет в России юридическое лицо ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток» и входит в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных на территории РФ.

По итогам 11 месяцев 2021 года физические лица отправили из России через системы денежных переводов 7,8 млрд долларов, сообщал РБК.